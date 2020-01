Helmut Glanzner hofft auf über 70 Prozent

Von Jörg Keller

Am 2. Februar wird in Einhausen der Bürgermeister gewählt. Helmut Glanzner strebt seiner ersten Amtsperiode die Wiederwahl an. Einen weiteren Bewerber um den Chefsessel im Rathaus gibt es nicht.

Herr Glanzner, Sie treten als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Einhausen an. Sind sie froh, dass Ihnen ein harter Wahlkampf erspart bleibt, oder hätten Sie sich lieber einem Herausforderer gestellt?

Helmut Glanzner: Da mein Arbeitspensum enorm ist, ist es natürlich einfacher, ohne Gegenkandidaten zu agieren. Bei der Bekanntgabe, dass ich noch einmal antrete, bin ich davon ausgegangen, gegen einen oder mehrere Kandidaten anzutreten. Daher ist es für den jetzigen Arbeitsablauf für mich ein wenig günstiger. Dennoch muss man natürlich Werbung machen, da sich der eine oder andere Bürger nicht bewusst ist, dass er eine Wahl zwischen „Ja“ und „Nein“ hat.

Woran liegt es Ihres Erachtens, dass es keinen Mitbewerber gibt? Traut sich niemand?

Glanzner: Zum einen ist der Beruf des Bürgermeisters sehr zeitintensiv. Zum anderen gibt es ja nicht nur schöne Momente, sondern auch öffentlich publizierte Konflikte. Mein Team und ich haben in der Vergangenheit in Einhausen Vieles richtig gemacht und wenig Angriffsflächen geboten. Was wir erreicht haben wird positiv in der Bevölkerung bewertet.

Sie brauchen 50 Prozent der Stimmen plus eine weitere, um Bürgermeister bleiben zu können. Ab wie vielen Ja-Stimmen würden Sie von einem positiven Ergebnis sprechen?

Glanzner: Zunächst freue ich mich, wenn wir eine hohe Wahlbeteiligung erreichen. Dafür setze ich mich ein. Bei der ersten Wahl mit drei Gegenkandidaten lag mein Wahlergebnis bei 52 Prozent. Als alleiniger Kandidat wäre ich mit 70 plus X zufrieden.

Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl hatten trotz vier im Ort bekannter Kandidaten und gleichzeitiger Europawahl nur 69 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Mit welcher Wahlbeteiligung rechnen Sie diesmal? Warum ist es Ihres Erachtens dennoch wichtig, trotz mangelnder Auswahl unter verschiedenen Bewerbern zur Wahl zu gehen.

Glanzner: Zunächst einmal ist die Wahl eine unserer Grundpflichten als Demokraten. Unser. Die Bürger sollen mit ihrem Votum ausdrücken, ob sie zufrieden sind oder nicht. Von daher ist es wichtig, ein Signal zu setzen. Oftmals gehen die, die zufrieden sind nicht zur Wahl, weil es für sie selbstverständlich ist. Im Umkehrschluss geben manche ihre Stimme ab, die sagen: „Wir sind nicht zufrieden.“ Von daher ist eine hohe Wahlbeteiligung mit einem hohen Ergebnis besonders wichtig.

