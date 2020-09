Herrmann stellt sein Buch im Radio vor

Einhausen.Wenn der Einhäuser Albert Herrmann zur Entstehung seines im Jahr 2016 erschienen historischen Romans „Wendels Träume oder Der Vogel hat ein Haus gefunden“gefragt wird, kann er jede Menge erzählen. Etwa darüber, wie er in Bürstadt ein halbes Jahr lang das Bogenschießen ohne Visier trainiert hat, „bis ich zehn Pfeile in Folge auf die Scheibe gebracht habe“. Schließlich sollten die Fakten in der

...