Heute beginnt die Vogelschau

Einhausen.Am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag verwandelt sich das Bürgerhaus wieder in einen kleinen Zoo mit gefiederten Schönheiten. Der Vogelschutz- und -liebhaberverein lädt zur 51. Vogelschau ein. Geöffnet ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr. Schon seit Tagen sind die Mitglieder mit dem Aufbau der aufwendig und naturnah gestalteten Volieren beschäftigt. Schautafeln bieten vielfältige

...