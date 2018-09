Heute und morgen Messe in Einhausen

Einhausen.Zu einer ersten Gewerbe- und Gesundheitsmesse sind Besucher heute und morgen in Einhausen eingeladen. Die Messe wird aus Anlass der 1250-Jahrfeier auf die Beine gestellt. Geöffnet ist die neue Sporthalle als Veranstaltungsort an beiden Tagen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.

Gut 30 Aussteller präsentieren sich. Dazu gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Vorführungen der Einhäuser Kindergärten, Ranzenparaden sowie Vorträgen – unter anderem zu Stressbewältigung. Die Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwald hat Vorführungen vorbereitet, auch die Einhäuser Feuerwehr ist mit von der Partie.

Fahrt im Mercedes-Cabrio

Der Sonntag ist in Einhausen verkaufsoffen, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr freuen sich viele Einzelhändler über Besucher in ihren Läden. Morgen um 17 Uhr werden die Tombolapreise der Gewerbe- und Gesundheitsmesse ausgelost. Hauptgewinn ist eine Fahrt mit einem Mercedes-Cabrio über 300 Kilometer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.09.2018