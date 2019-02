Heute wird Altpapier abgeholt

Einhausen.Die nächste Altpapiersammlung der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen findet heute statt. Ab 9.30 Uhr sollte das Altpapier rechtzeitig und möglichst handlich gebündelt an den Bürgersteigen bereitgestellt sein, bitten die freiwilligen Helfer.

Die weiteren Altpapiersammlungen in diesem Jahr werden am jeweils letzten Samstag der Monate Mai, August und November durchgeführt, kündigt die Feuerwehr an.

Im vergangenen Jahr konnten die Floriansjünger insgesamt 87,9 Tonnen Altpapier zusammentragen und blieben damit leicht unter der Größenordnung der Vorjahre. Trotz der Möglichkeit für die Bürger, auch außerhalb der Sammeltermine regelmäßig an Samstagen zwischen 10 und 15 Uhr Papier und Kartonagen direkt am Feuerwehrhaus abzugeben, konnte man nicht das angestrebte dreistellige Gesamtergebnis erreichen.

Dennoch entspricht die Sammelmenge einem Anteil von etwa 14 Kilo für jeden Einwohner der Gemeinde.

Der Erlös soll zur Finanzierung eines neuen Gerätewagens verwendet werden. Das alte Fahrzeug musste 2018 aus Gründen der Verkehrssicherheit außer Dienst gestellt werden. ff

