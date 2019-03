Hundesportler laufen mit Lothar Leder

Einhausen.Der Sporthundeverein Bergstraße hat zurzeit 40 Mitglieder, darunter zwei Jugendliche. Das berichtete Präsident Heinz Mohr jetzt bei der Jahreshauptversammlung in der Fehlheimer „Hundehütte“. Die Gaststätte ist Heimat des Vereins, der 2012 gegründet worden war, bei der Gemeinde Einhausen registriert ist und das Trainingsgelände des Hundevereins in Fehlheim nutzt.

Beim gemeinsamen Sport werden sowohl der Hundeführer als auch der Vierbeiner aktiv. Zu den Aufgaben bei Meisterschaften gehören beispielsweise Cross- und Geländelauf. Bei Begleithundeprüfungen müssen die Tiere zeigen, dass sie an der, aber auch ohne Leine auf die Kommandos ihrer Halter reagieren. Bei Aktionen mit verschiedenen Geräten können die Hunde zudem ihre Vielseitigkeit beweisen, etwa beim Sprung über Hürden oder beim Laufen durch einen Tunnel.

Wanderung und Weihnachtskegeln

Zu den gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins gehörten im vergangenen Jahr der Ferienspieltag, Wanderungen und das Weihnachtskegeln. Präsident Mohr bedankte sich bei der Hauptversammlung bei allen Mitgliedern und Trainern für ihr vielseitiges Engagement. Auch für dieses Jahr ist ein Programm geplant.

So wird wieder ein Ferienspieltag angeboten, außerdem eine Wanderung mit Hund zum Steigkopf (4. Mai), eine Fahrt mit der Draisine am Pfingstmontag (10. Juni) und das Weihnachtskegeln im Dezember. Höhepunkt des Vereinsjahres wird ein Vier-Kilometer-Lauf mit dem bekannten Triathleten und Ironman-Sieger Lothar Leder am 7. April.

Jugendwartin Kathrin Hölzel berichtete, dass Mika Groß mit seinem Hund Easy Kreis- und Landesmeister im Geländelauf war und bei der Deutschen Meisterschaft den siebten Platz belegte. Wieland Schöneck bestand mit Sirius die Begleithundeprüfung. „Das abgelaufene Jahr war das sportlich erfolgreichste seit Vereinsgründung“, sagte Sportwartin Catherine Merschroth.

Unter anderem wurden vier Kreis- und sieben Landesmeistertitel errungen, daneben gab es zwei Vizemeisterschaften und zwei Siege im Vierkampf. Sieben Teams nahmen an der Deutschen Meisterschaft teil. Es wurden zwei Vereinsturniere durchgeführt und für die anstehende Begleithundeprüfung gibt es bereits fünf Meldungen.

Ein finanziell positives Ergebnis war dem Bericht von Marita Vormehr zu entnehmen. Unter anderem hatte der Verein eine Spende von 500 Euro der Franz-Hartnagel-Stiftung erhalten sowie einen Zuschuss über 200 Euro der Gemeinde. Kassenprüferin Manuela Müller bescheinigte eine ordnungsgemäße Abrechnung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Andrea Hallstein ersetzt künftig Kerstin Schüssler als Kassenprüferin. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019