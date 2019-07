Immer mehr Kinder: Schulstart mit vier ersten Klassen

Einhausen.Knapp 80 Mädchen und Jungen werden am 13. August in Einhausen ihren ersten Schultag erleben. Aufgrund der hohen Zahl an Kindern wird es an der Grundschule an der Weschnitz diesmal vier erste Klassen geben. Die Jahrgangsstufen zwei, drei und vier werden in jeweils drei Klassen unterrichtet.

Aufgrund der gestiegen Schülerzahl wird im ersten Halbjahr auch eine erste Klasse in den

...