In der Umgebung von Shoreview siegt Joe Biden

Während die Welt mit Hochspannung auf die US-Bundesstaaten schaut, in denen noch große Mengen an Stimmen für die Präsidentenwahlen gezählt werden, sind in Einhausens US-amerikanischer Partnerstadt Shoreview und ihrer Umgebung die Verhältnisse klar.

Schon früh stand fest, dass der Demokrat Joe Biden in diesem Teil der USA mehr Stimmen geholt hat als sein republikanischer Rivale Donald Trump. „Die Wähler in Minnesota warten auf die Ergebnisse in den anderen Bundesstaaten“, sagt Bill Kienhbaum, Präsident des Partnerschaftsvereins Shoreview Einhausen.

Wären die Ergebnisse überall so klar wie in Ramsey County, dem Landkreis, in dem Shoreview liegt, wäre die Frage, wer künftig US-Präsident ist, längst beantwortet. Biden holte dort 71,8 Prozent der Stimmen, für Trump stimmten 26,3 Prozent. Im gesamten Staat Minnesota war das Ergebnis knapper: Biden gewann die zehn Wahlmänner, die der Bundesstaat stellt, mit 52,6 Prozent, gegenüber 45,4 Prozent für Trump. kbw

