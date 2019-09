In die Kirche bringt jeder etwas mit

Einhausen.Die Pfarrgemeinde St. Michael in Einhausen lädt zum Erntedankfest ein. Es wird am kommenden Sonntag (29.) verbunden mit dem Michaelsfest. Für den Gottesdienst bittet Pfarrer Klaus Rein, in die Kirche Dinge mitzubringen, die von den Fähigkeiten und Talenten erzählen, die Menschen haben.

Schönes aus der Werkstatt

„Es wäre schön, wenn die Gemeindemitglieder etwas Selbstgemachtes,

...