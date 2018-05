In Einhausen dürfen erstmals Hobbyradler auf den Profi-Kurs

2015 rollte die nationale Rad-Elite durch Bensheim – dieses Jahr findet die Deutsche Meisterschaft in Einhausen statt. Mit einer Premiere. © Neu, dpa

Einhausen.In knapp sechs Wochen starten die Deutschen Radsportmeisterschaften in Einhausen. Die Titelkämpfe des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) wurden in die Weschnitzgemeinde vergeben, weil dort bereits im Jahr 2015 das Zeitfahren der Deutschen Meisterschaft durchgeführt wurde. In Bensheim trat die Elite der Frauen und Männer für den Titel in die Pedale.

Für die Durchführung und Organisation der

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3279 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.05.2018