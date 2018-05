Anzeige

Einhausen/Lorsch.Morgen Abend, 23. Mai, stellt sich der Verein Mensch vor Verkehr (MvV) selbst und seine Projekte vor. Angesprochen, so heißt es in der Einladung, sind alle interessierten Einwohner von Lorsch und Einhausen – insbesondere aber auch alle Neubürger und die, die es werden wollen. Los geht’s um 20 Uhr im Lorscher Paul-Schnitzer-Saal.

Mensch vor Verkehr ist eine Bürgerinitiative, die seit 1999 besteht und 2002 zu einem eingetragenen Verein wurde. Auslöser der Bürgerinitiative war und ist die Planung der Neubaustrecke der Bahn, die von Frankfurt nach Mannheim führen soll. Favorisiert wird derzeit eine Linienführung entlang der A 67 mit einer Querung zwischen Lorsch und Einhausen. In den vergangenen Jahren hat sich einiges ereignet. Begonnen mit einer sogenannten Korridorstudie zum Güterverkehr zwischen Rotterdam und Genua. Der Güterverkehr soll im Wesentlichen durch die Rheinebene führen.

Dann wurde der Bundesverkehrswegeplan verabschiedet, der eine zusätzliche Belastung der Region festschreibt. Derzeit finden Beteiligungsrunden zur Streckenführung zwischen Frankfurt und Mannheim statt. Nach wie vor hat sich an der Vorstellung der Bahn, die Strecke an der A 67 entlang zu führen, nichts geändert. Gleiches gilt allerdings auch für die Forderung des Vereins Mensch vor Verkehr, die Trasse bei Lorsch und Einhausen in einem langen unterirdischen Tunnel verlaufen zu lassen.