Ingo Bettels wiedergewählt

Einhausen.Ingo Bettels, Verbandsdirektor des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost, gehört weiter dem Vorstand des Landesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz-Hessen (LDEW) an. Der Einhäuser wurde in der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre in den Vorstand gewählt.

Der 58 Jahre alte Betriebswirt Bettels ist seit 2013 Mitglied im LDEW-Vorstand. Der Landesverband

