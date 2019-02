Isabel Hiemenz eröffnet Salon „Bel Hair“

Einhausen.Die Eröffnung ihres ersten eigenen Friseursalons „Bel Hair“ feierte Isabel Hiemenz am Montag in der Einhäuser Waldstraße 28. Dazu gratulierten unter anderem Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel (l.) und Dietmar Schott, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergstraße.

Die Friseurmeisterin arbeite nach ihrer Ausbildung in Lorsch unter anderem in Darmstadt und Einhausen. Damen, Herren und Kinder können flexibel nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06251/8282908 in dem modern eingerichteten hellen Salon Platz nehmen und sich ihre Haare schick schneiden und stylen lassen.

Spezialisiert ist Isabel Hiemenz unter anderem auf Balayage- und Freehand-Haarfärbe-Techniken. „Im Trend sind weiterhin Blond- und Rottöne“, verrät die stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Kreis Bergstraße. kel/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019