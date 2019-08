Jazz-Klänge und Biergarten-Flair

Einhausen.Wie schnell man ein improvisiertes Konzertgelände in einen rustikalen Biergarten umwandeln kann, demonstrierte die Gemeinde bei ihrer dreitägigen Open-Air-Veranstaltung. Während an den ersten beiden Abenden des Festivals die Gäste vor der Bühne auf dem Vorplatz des Hallenbades ausgelassen zu den Rhythmen der Bands tanzten, war am Sonntag beim Frühschoppen eher Geselligkeit angesagt. Kurzerhand

...