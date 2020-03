Joe Biden macht auch in Shoreview das Rennen

Einhausen.Das Ergebnis der US-Vorwahl der Demokraten in Shoreview ähnelt dem Gesamtresultat des Super Tuesdays. In 14 Bundesstaaten wurden Delegierte gewählt, die auf dem Parteitag im Juli in Milwaukee den Herausforderer des Republikaners Donald Trump bei der Präsidentenwahl küren werden. Nach dem Willen der Wähler in Einhausens Partnerstadt soll es Joe Biden werden. Er habe im Schnitt in allen Bezirken

...