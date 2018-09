Jule Großfeld ist Jugendmeisterin des Tennisclubs Einhausen

Einhausen.Schon zum vierten Mal in Folge veranstaltete der Tennisclub Einhausen seine Meisterschaft und sein Sommerfest am selben Tag. Was anfänglich als Versuch gestartet worden war, um zwei getrennte Veranstaltungen zusammenzulegen und so mehr Zuschauer beziehungsweise Gäste auf die Anlage zu locken, hat sich mittlerweile etabliert. Bei strahlendem Sonnenschein kamen zahlreiche Spieler und Fans in die Wolfshecke.

Gespielt wurde in den Kategorien Jugend, Damen, Herren sowie Herren 50 und älter. Unter rund 30 Spielerinnen und Spielern wurden die neuen Titelträger ermittelt. Bereits um 9 Uhr fand der erste Aufschlag des Turnieres statt, und schon hier kamen die ersten Fans, um die Akteure anzufeuern.

Bei der Jugend wurde die Meisterschaft mit Halbfinale und Finale gespielt, während bei den Damen die neue Meisterin im Modus „Jede gegen Jede“ ermittelt wurde. Bei den Herren und den Herren 50 mussten die Konkurrenten zunächst eine Vorrunde bestreiten, um so die Teilnehmer des Semifinales zu ermitteln. Die Sieger der beiden Matches bestritten die Finalspiele.

Erstmals wieder Jugend am Start

Nach den Entscheidungen auf dem Court fand direkt im Anschluss die Siegerehrung am Clubhaus statt. Andreas Hartnagel, der Chef der Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand, machte während seiner Ansprache deutlich, dass er sich besonders darüber freue, auch heuer wieder so viele Gäste auf der eigens für den Wettbewerb hergerichteten Anlage begrüßen zu können. Für den Verein sei die diesjährige Meisterschaft eine ganz besondere: Nach einer Pause von sechs Jahren gingen nämlich wieder fünf Nachwuchsspieler an den Start. Hartnagel bedankte sich auch bei Jugendleiter Frank Richter. Durch sein großes Engagement könne man die Nachwuchsarbeit wieder erfolgreich gestalten.

Jule Großfeld wurde unter großem Beifall zur Jugendmeisterin gekürt. Bei den Damen sicherte Marie Rahlmeyer sich den Titel, und bei den Herren gewann Max Seelig. Stefan Hilbrich siegte bei den Herren 50.

Dass man spannende Spiele sehen konnte, das lag unter anderem daran, dass der lokale Tennisclub sich zurzeit in einem Aufwärtstrend befindet. So konnten sich alle an den Spielrunden im Kreis und Bezirk teilnehmenden Mannschaften in der abgelaufenen Saison gut behaupten. Das Damenteam 40 belegte mit einem ausgeglichenen Punktekonto Platz vier in seiner Liga. Ebenfalls Platz vier belegte die Herrenmannschaft des Clubs. Die Herren 40 verpassten ganz knapp den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Das Herrenteam 50 schaffte den Klassenerhalt, und das zweite Team Herren 50 belegte bei seiner Konkurrenz Platz sechs.

Nach dem Ende des offiziellen Teils der Clubmeisterschaft des Tennisclubs Einhausen ging die Veranstaltung nahtlos ins Sommerfest über. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und kühlen Getränken wurde die Geselligkeit gepflegt. elo

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018