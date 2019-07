Kehrmaschine blockiert Bahnhofstraße

Lorsch.Einen Umweg mussten gestern Morgen Autofahrer in Kauf nehmen, die die Bahnhofstraße in nördlicher Richtung befahren wollten. Im Einbahnstraßenbereich konnte die Kehrmaschine wegen eines technischen Defektes nicht mehr weiterfahren und blockierte die Fahrbahn. Nur durch schnelles und überaus versiertes Eingreifen der Ortspolizei konnte ein größeres Verkehrschaos vermieden werden, was gerade an einem Freitagmorgen erheblich gewesen wäre. df/Bild: Funck

