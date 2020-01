Kein Platz mehr im Altkleidercontainer

© Weinbach

Einhausen.Gefüllt bis zum Rand waren in den vergangenen Tagen die Altkleider- und Schuhcontainer des Abfallzweckverbandes (ZAKB) am Feuerwehrplatz in Einhausen. Zahlreiche Anlieferer entsorgten ihre Säcke mit gebrauchten Hosen, Pullovern oder Sandalen einfach auf dem Boden. Unser Bild entstand am Wochenende. Gestern wurden die drei Container geleert, war auf Anfrage beim ZAKB zu erfahren. Über die

...