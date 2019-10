Kinderbetreuung und Finanzen

Einhausen.Ausnahmsweise an einem Montag tagt heute, 21. Oktober, der Sport-, Kultur- und Umweltausschuss. Üblicherweise sind die Sitzungstermine der Gemeindevertretung und ihrer Gremien an Dienstagen oder Donnerstagen. Der Ausschuss wird sich unter anderem mit der Belegungssituation in den Kindergärten befassen. Dazu legt die Verwaltung aktuelle Zahlen vor. Beginn der Sitzung im Bürgerhaus ist um 20

...