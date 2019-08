Kinderkino zurück aus den Ferien

Einhausen.Auch das Kinderkino im Jugendtreff ist aus der Sommerpause zurück. Am 28. August wird um 15 Uhr der Film „Petterson und Findus“ gezeigt – die Geschichte über einen kauzigen alten Mann und seinen quirligen Kater, die zusammen auf einem Bauernhof in Schweden leben. Im Jugendtreff am Marktplatz werden einmal im Monat – jeweils an einem Mittwoch – Filme für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs bis 14 Jahren gezeigt. Weitere Termine in diesem Jahr sind am 25. September mit „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“, am 23. Oktober mit „Die kleine Hexe“, am 20. November mit „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ und am 11. Dezember mit „Mitten in der Winternacht“. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.08.2019