Kita-Neubau: Nur der Kredit ist genehmigt

Einhausen.Die Gemeinde „Einhausen erhält 2,4 Millionen Euro Landesdarlehen für Kindergartenneubau“, hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer am vergangenen Freitag in einer Presseinformation mitgeteilt und gemutmaßt: „Die Gemeinde Einhausen kann auch in diesem Jahr aufgrund projektbezogener Darlehen des Landes wichtige Baumaßnahmen durchführen. Für den Ersatzneubau der evangelischen

...