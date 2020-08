Kleiner Wechsellader kommt groß raus

Einhausen.Klein, aber oho. Dieser Ausspruch trifft für das in diesem Jahr angeschaffte neue Einsatzfahrzeug der Einhäuser Feuerwehr zu. Extra aus Ulm an die Bergstraße angereist war Ende August etwa einer von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern des vom Podszun-Verlag herausgegebenen aktuellen „Jahrbuchs Feuerwehrfahrzeuge“. Darin werden in den Jahren 2019 und 2020 in Deutschland in Dienst gestellte Autos

