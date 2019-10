Kleinere Äpfel aufgrund der Sommerhitze

Einhausen.Rund zwei Tonnen Äpfel werden die Streuobstwiesenretter in diesem Jahr ernten, schätzt Florian Schumacher, Sprecher der 2011 aus den Reihen des Naturschutzvereins Einhausen hervorgegangenen Initiative. Rund 700 Kilogramm kamen bei einer ersten Pflückaktion zusammen, an dem sich auch die Mitarbeiter des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe-Ost ehrenamtlich beteiligten. In diesen Tagen werden

...