Klosterspatzen wieder die Sieger

Einhausen.Die Hobbyschützen der Lorscher Klosterspatzen waren auch in diesem Jahr nicht zu schlagen. Zum neunten Mal in Folge gewann das Herrenteam vom Minigolfplatz die offenen Ortsmeisterschaften für Vereine des lokalen Schützenvereins Einhausen.

In der Besetzung Marcel Jünge, Gregor Hilkert und Jörg Winkler erzielten sie 583,1 Ringe und sicherten sich so den Titel in der Konkurrenz Herren

