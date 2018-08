Knippel: Nur jeder Dritte kommt zum Zuge

Einhausen.Die Einzel- und Doppelhausgrundstücke im künftigen Neubaugebiet Im Knippel sollten nach Einschätzung der Verwaltung und des Gemeindevorstandes nach dem sogenannten „Windhundverfahren“ an die Häuslebauer vergeben werden. Will heißen: Maßgeblich wäre der zeitliche Eingang der Interessenbekundung im Rathaus. Angesichts der großen Zahl an Fällen und des hohen Gesamtwertes der zu veräußernden

...