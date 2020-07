„Koa Wärrebad“: Neues Mundartbuch in Arbeit

Einhausen.Wenn einem ein waschechter Einhäuser zuruft „Du gaijschd meer uff der Knoadze“, dann ist Vorsicht angesagt. Denn damit gibt er unmissverständlich zu verstehen, dass ihm sein Gegenüber gehörig auf die Nerven geht. Überhaupt nicht genervt, sondern sehr glücklich sein werden die Einhäuser aller Voraussicht nach, wenn Manfred Diel in diesem oder im kommenden Jahr sein neues Buch veröffentlicht. So mancher wird es wohl kaum erwarten können, mehr über die Einhäuser Mundart zu erfahren. 2018 stellte er beim Weihnachtsmarkt sein erstes Nachschlagewerk „Vunn Hussaij und Gaggelschinn“ vor, was ins Hochdeutsche übersetzt so viel bedeutet wie „Von Tannenzapfen und Buschwindröschen“. Auf 80 Seiten sind insgesamt rund 1200 Begriffe aufgeführt. Das kam nach Angaben von Manfred Diel bestens an. Gerade mal noch 40 Exemplare seines ersten Mundartlexikons sind noch übrig. „Die habe ich noch bei mir Zuhause, falls jemand noch Interesse daran hat“, sagt er.

Schon seit Monaten arbeitet er an einem zweiten Band. Diesmal soll es speziell um Redewendungen im Einhäuser Dialekt gehen. „Geb koa Wärrebad“ („Gib keine Widerworte!“) soll es betitelt werden. „Das Manuskript ist schon fertig“, sagt Manfred Diel. Verfasst hat er es zunächst einmal handschriftlich auf „mehreren hundert Seiten“. Mit bunten Markern hat er die einzelnen Sprichworte dann fünf Themengruppen zugeteilt. Eine davon behandelt beispielsweise alles „Menschliche“. Etwa, wenn man seinem Gegenüber vermitteln möchte, dass er oder sie zugenommen hat: „Doi Figur iss aus’m Loijam“ („Deine Figur ist aus dem Leim“), heißt es dann. Ob einen die Mundart bei einer solchen Feststellung vor bösen Blicken oder Erwiderungen des Gemeinten schützt, bleibt die Frage.

Jetzt müssen die Redewendungen nur noch in der richtigen Reihenfolge per Computer erfasst werden, dann kann das neue Büchlein in den Druck gehen. Manfred Diel schätzt, dass es einige Seiten mehr haben wird als sein erstes Mundartlexikon.

Veröffentlichen würde er es am liebsten wieder zum Weihnachtsmarkt. Doch, ob dieser in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überhaupt und – wenn ja – in welcher Form stattfinden kann, weiß derzeit noch niemand. Im Zweifelsfall möchte der Hobbyautor lieber noch etwas warten – bis zum Frühlingsmarkt im kommenden Jahr eventuell. Eilig hat es Manfred Diel nicht. Und vielleicht kommt in den nächsten Wochen ja noch die eine oder andere Redewendung hinzu. Um eine solche zu entdecken, müsse man nur genau hinhören, sagt Manfred Diel. So habe er in den vergangenen Jahrzehnten den „riesigen Bestand“ an Einhäuser Begriffen zusammengetragen.

Seit über 35 Jahren beschäftigt sich der Heimatkundler schließlich mit dem Thema. „Man sollte ständig ein Blatt Papier und einen Stift dabei haben, um sich Notizen zu machen“, erläutert er. Manfred Diel ist nicht nur seit vielen Jahren Mitglied im Verein für Heimatgeschichte, er gehörte auch 25 Jahre lang der Redaktion der Kerwezeitung an. Und da spielt die Einhäuser Mundart ebenfalls eine wichtige Rolle.

Idee kam durch Jubiläumsbuch

Auf die Idee gebracht, sein erstes Büchlein zum Thema zu verfassen, wurde Manfred Diel von Bürgermeister Helmut Glanzner. Der Rathauschef hatte den Mundartkenner gebeten, einige Einhäuser Begriffe in dem Buch „Geschichte und Geschichten“, das zur 1250-Jahr-Feier erschienen ist, vorzustellen.

Gesagt, getan. Und neben den zweieinhalb Seiten im Jubiläumsband wurde das eigene kleine Lexikon gleich miterstellt.

Diel geht es auch darum, die oft sehr originellen Redewendungen und Wortschöpfungen für die Nachwelt festzuhalten. Aus dem täglichen Sprachgebrauch würden diese nämlich immer mehr verschwinden. Neue echte Einhäuser Mundartbegriffe würden kaum noch entstehen. „Meine Enkel sprechen alle Hochdeutsch“, sagt er. Umso wichtiger sei es, die Vorhandenen zu dokumentieren.

