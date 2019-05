Konfirmation mit zwei Gottesdiensten

Einhausen.15 Jugendliche werden an diesem Sonntag, 26. Mai, in der Evangelischen Kirche in Einhausen konfirmiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Bereits am morgigen Samstag wird von 18 bis 19 Uhr ein Konfirmanden-Abendmahls-Gottesdienst gefeiert.

Anfang Mai erlebten die 15 Konfirmanden gemeinsam mit dem Betreuerteam in Lindenfels die zweite Konfifreizeit. Es wurde gespielt, es gab ein

...