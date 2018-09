Einhausen.Das Laternenfest des Gesangvereins Liederkranz gehört zu den Höhepunkten des kulturellen Veranstaltungskalenders der Weschnitzgemeinde. Heute wird um 19 Uhr ein Konzert im Bürgerhaus geboten. Neben dem gemischten Chor des Veranstalters unter Leitung von Ivan Mladenov beweist die Chorvereinigung Haardt Neustadt ihr Können. Als Solistin wird Christina Prieur agieren. Für die musikalische Begleitung werden Ludwig Bone mit der Violine und Ingrid Ambil-Kaever am Kontrabass sowie Ivan Mladenov am Klavier zuständig sein. Am zweiten Tag des Laternenfestes gibt es morgen ab 11 Uhr einen Frühschoppen im Bürgerhaus, die Hobbyköche des Vereins laden zu kulinarischen Köstlichkeiten ein. red

