„Kreis verteilt Flüchtlinge“

Einhausen.Auf die Verteilung von Flüchtlingen im Kreis Bergstraße durch das Landratsamt habe die Kommune keinen Einfluss, beantwortete Bürgermeister Helmut Glanzner bei der Sitzung des Ortsparlaments noch einmal offiziell eine Anfrage der Grünen. Diese wollten wissen, ob auch in Einhausen Geflüchtete aus dem abgebrannten Flüchtlingslager in Moria untergebracht werden könnten und ob die Kommune aktiv auf den Kreis zugegangen sei. Da die Gemeinde nicht zuständig sei, habe man auch keine Initiative ergriffen, so Glanzner. kel

