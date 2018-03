Anzeige

Einhausen/Lorsch.Auch in diesem Jahr gibt es einen Gemeindekreuzweg im Pfarreienverbund Lorsch/Einhausen. Er wird in diesem Jahr nur von den katholischen Gemeinden durchgeführt. In diesem Jahr zeichnet St. Michael Einhausen verantwortlich für den Kreuzweg, der um 18 Uhr in der Pfarrkirche beginnt.

Dabei stehen Bilder des schwäbischen Malerpfarrers Sieger Köder im Mittelpunkt. Der Weg wird auf den Ortskern von Einhausen beschränkt bleiben. Geplant sind insgesamt fünf Stationen. Die erste und die letzte davon finden sich in der Pfarrkirche St. Michael.

Auf einem Begleitblatt sind alle Bilder, Lieder und Texte abgedruckt, die von den Mitfeiernden gebraucht werden. An der Spitze der Teilnehmergruppe wird ein Kreuz vorangetragen. red