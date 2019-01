Krimis und Kindergeschichten

Einhausen.Morgen (20.) findet die zweite Auflage des Einhäuser Lesefestivals in der Sporthalle statt. Ab 11 Uhr öffnet der Flohmarkt, und stündlich finden Lesungen von regionalen Autoren statt. Krimis, Romanzen, Kindergeschichten und auch ein bisschen „Mundart-Gebabbel“ wird es geben. Manfred Diel stellt nämlich sein kürzlich erschienenes Mundart-Lexikon auf ganz besondere Art und Weise vor. „Meine Frau und ich werden einen virtuellen Spaziergang durch Einhausen unternehmen und dabei eine heitere Unterhaltung führen“, berichtet er im Vorfeld.

Liebe und Freundschaft im Blick

Im Anschluss dürfen die Zuhörer Fragen stellen und vielleicht muss das ein oder andere Wort auch noch einmal erklärt werden. Manfred Diel „babbelt“ um 16 Uhr drauf los. Zu Beginn, gegen 11.30 Uhr, erwartet die kleinen Zuhörer eine Lesestunde. Melanie Prunzel liest eine tierische Geschichte aus eigener Feder vor. Ab 12 Uhr bietet die Bücherei Bastelaktionen. Nicole Beisel aus Lampertheim, die Romane über Liebe und Freundschaften verfasst, wird aus ihrem neuen, noch unveröffentlichtem Buch „Nachthimmelblau“ lesen. Auch ihren letzten Roman „Die Frau des Pianisten“ hat sie im Gepäck. Beisel liest ab 13 Uhr.

Die junge Bensheimerin Sophia Rhein stellt um 15 Uhr ihr Erstlingswerk „Paris in 75 Scherben“ vor, eine spannende Geschichte um eine junge Frau an Schauplätzen in Frankfurt und Paris. Spannende Kurzgeschichten bringen auch Johanna Tausch und Angus Quint mit, Preisträger des zweiten Lampertheimer Schreibwettbewerbs. Sie tragen ihre Geschichten um 14 Uhr vor. Der Abend steht dann im Zeichen des Krimis. Manfred Krämer aus Lampertheim hat sein Ermittler-Duo schon einige Fälle im südhessischen Ried aufklären lassen. Mit „Rivermord“ präsentiert er den aktuellsten Fall um 17 Uhr.

Den Abschluss macht Georg Würsching aus Einhausen. Nach den Morden in schottischen Whiskybrennereien dürfen die Zuhörer gespannt sein, welche Verbindung sich in seinem neuesten Krimi rund um sein Lieblingsgetränk erkennen lässt. Whiskys stehen zur Verköstigung bereit für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro. Die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Whisky-Tasting zum Abschluss

Der Bücher- und Medienflohmarkt sowie die Lesungen sind alle kostenfrei. Einzig für das Whisky-Tasting wird morgen ein Unkostenbeitrag erhoben, erinnern die Festival-Veranstalter in der Gemeindeverwaltung red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019