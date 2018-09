Kühnert kommt

Einhausen.Zu einer Veranstaltung mit Kevin Kühnert laden die Bergsträßer Sozialdemokraten ein. Der Bundesvorsitzende der Jusos ist am 23. Oktober (Dienstag) in Einhausen zu Gast. In der Weschnitzgemeinde trifft sich Kühnert mit dem SPD-Landtagskandidaten Marius Schmidt.

„Auf ein Bier mit Marius Schmidt und Kevin Kühnert“, so haben die Sozialdemokraten die Veranstaltung betitelt, die um 19 Uhr in der Gaststätte „Alte Schlosserei“ beginnt. Kühnert (29) und Schmidt, ebenfalls Jungsozialist, wollen über Themen aus dem hessischen Landtagswahlkampf sprechen.

„Es besteht die Möglichkeit, sich mit beiden in geselliger Runde auszutauschen“, so die SPD. Fragen und Anregung zur Landtagswahl sind ebenso willkommen wie andere Themen. „Interessierte sind eingeladen, mitzumischen“, so Nadja Hartmann, Pressesprecherin SPD Bergstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.09.2018