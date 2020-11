Kürzere Andachten am Totensonntag

Einhausen.Gottesdienste finden statt, Veranstaltungen nicht. So fasst die evangelische Kirchengemeinde die Auswirkungen der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus auf das Gemeindeleben in Einhausen zusammen. In den November-Wochen sind Treffen von Gruppen und Kreisen nicht gestattet.

„Leider müssen wir also mit unseren Veranstaltungen wieder pausieren. Das

...