Kunst aus einem Baumstumpf

Einhausen.Eine Weihnachtskrippe ist die Darstellung der Geburt Christi aus der Weihnachtsgeschichte, eine Modelllandschaft, nachempfunden einem Ort bei Betlehem in Israel. Die Tradition der Krippen entstand bereits in der Zeit des frühen Christentums. Aufgrund der Überlieferung des Lukasevangeliums soll Jesus in einer Futterkrippe gelegen haben, an der auch ein Ochs und ein Esel standen. Deshalb wurde

...