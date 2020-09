Kuriose Musik-Geschichten aus der fränkischen Provinz

Einhausen.Es war ein toller Abend – das fanden am Ende nicht nur die vier Männer auf der Bühne, sondern gut hörbar auch die Leute in der Halle. „Spaß machen kann es auch mit Hygienekonzept“, stellten die Musiker vom „Gankino Circus“ fest und bedankten sich im charmanten fränkischen Dialekt beim Lorscher Veranstalter Sapperlot, der mit viel Arbeit und Herzblut in der Einhäuser Mehrzweckhalle für Atmosphäre gesorgt hatte. „Viele Veranstalter schaffen es nicht, unter den durch Covid-19 veränderten Bedingungen noch ein Programm zu machen“, das bekommt die Truppe aus Dietenhofen in Mittelfranken natürlich auch am eigenen Leib zu spüren.

Das Team vom Sapperlot richtete seinerseits ein großes Dankeschön an die Gemeinde Einhausen für die unkomplizierte Gastfreundschaft, mit der sie ihre neue Mehrzweckhalle zur Verfügung stellt. Bis Dezember können hier noch sowohl ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt werden als auch die Shows des neuen Saison-Programms „amore“ stattfinden.

Was 2021 sein wird, steht allerdings in den Sternen. Denn das Theater Sapperlot kämpft um seine Existenz. Derzeit gilt nach monatelangem Stillstand noch eine Ausnahmeregelung zur Insolvenz für Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Die Veranstalter raten allen Gästen dringend dazu, vorhandene Gutscheine bis Mitte Dezember einzulösen. Die gute Nachricht für alle, die keine Tickets mehr für schon ausverkaufte Veranstaltungen bekommen haben: Es gibt für alle Veranstaltungen jetzt wieder reichlich Karten!

Bis zu 200 Besucher finden nämlich in der Einhäuser Mehrzweckhalle Platz, trotz Hygieneabstand. In den gemütlichen und malerisch hergerichteten Räumen des Sapperlot in Lorsch hätten einfach nicht genug Zuschauer untergebracht werden können, um eine Vorstellung bezahlbar zu machen. Und ganz klar: Wer jetzt zum „Gankino Circus“ kam, hatte seine Erwartungen in puncto Atmosphäre erstmal heruntergeschraubt. Aber schon von weitem sah man dann gemütliche Lichtlein auf den Tischen im Außenbereich der Halle leuchten und wusste, dass alles gut werden würde.

Die rund 80 Zuschauer wurden einzeln zu ihren Plätzen an den mit maximal sechs Personen besetzten Tischen geleitet und dort wie im Flugzeug mit rollenden Servicewagen mit Snacks und Getränken versorgt. Maskenpflicht herrschte auf allen Wegen, nicht aber am Tisch. Abstand genug gab es nicht nur zwischen den einzelnen Besuchergruppen, sondern auch zwischen den Tischen. Sicher nicht das, was man als typische Kleinkunstbühnen-Atmosphäre bezeichnen könnte. Aber in der würde sich derzeit auch niemand wohlfühlen, der bei Sinnen ist. Und so war die freundliche, luftige Einhäuser Halle nicht der schlechteste Ort, um einen schönen Abend zu verbringen.

Für die passenden Inhalte sorgten Ralf Wieland (Gitarre), Simon Schorndanner (Klarinette), Maximilian Eder (Akkordeon) und Johannes Sens (Percussion) mit ihrem Programm „Die letzten ihrer Art“ rund um die Erinnerungen an eine Jugend in der Dorfkneipe als Kulisse für fetzige Volksmusik und kuriose Geschichten aus der fränkischen Provinz. Das mehrfach preisgekrönte Quartett brachte einen Mix aus Kabarett und Musik, der von Straßenmusikerfahrungen in vielen Ländern Europas geprägt ist, immer auf der Basis solider fränkischer Kerwe-Musik.

Und Zirkus! Einer der Höhepunkte: Der „Fränkische Flieger“, empfohlen für Florian Silbereisen als Therapie gegen den von Eckhart von Hirschhausen diagnostizierten offenbar verschluckten Besenstiel: Livemusik, performed als akrobatische Nummer mit Klarinette. Weder vor Absurdem noch vor Makabrem scheuen die vier Franken zurück. Der Song „Hat sich denn der Wirt erhängt, weil er uns kein Bier mehr schenkt“, knüpft an den tragischen Tod des Kneipenwirts „Weizen-Charly“ an, der als Heiliger in der Kühltheke konserviert wird.

Bouzouki mit Bohrmaschinen

Live auf der Bühne bewiesen wird die These, dass die griechische Bouzouki-Musik mittels Bohrmaschinen erzeugt wird. Und so geht es fort, einfach verrückt. Und doch – Scherz beiseite – ist viel richtig gute Musik dabei, jazzig, rockig oder ganz ruhig und leise wie das lyrische „Kein schöner Land“, mit dem der Abend zum besinnlichen Ende gebracht wurde. Doch insgesamt eine Riesenstimmung, sogar mit Tanz, der aber coronagerecht und nur „tischbezogen“, ganz wie es Veranstalter Hans-Peter Frohnmaier dem Publikum zuvor erklärt hatte.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020