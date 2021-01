Kurzfristiger Impftermin in St. Vinzenz

Einhausen.Eigentlich sollten die Bewohner und Mitarbeiter des Caritas Seniorenheims St. Vinzenz erst am heutigen Donnerstag geimpft werden, sagt die vor Ort verantwortliche Hausleiterin Claudia Heeb. Doch dann ging alles schneller als angekündigt. Bereits am Dienstag fuhr das mobile Impfteam des Kreises Bergstraße in der Einhäuser Rheinstraße vor.

Der Grund für die Verschiebung nach vorne: Im

...