Einhausen. In 25 Jahren könnte die Lachspopulation in der Weschnitz wieder so groß sein, dass sie sich selbst auf Dauer erhalten kann - dann könnte es auch wieder möglich sein, die Fische in dem Fluss zu angeln. Das sagte Kreisfischereiberater Rainer Hennings, als er am Dienstagabend gemeinsam mit Helfern des Angelsportvereins Lorsch-Einhausen tausend Lachse rund um und in Einhausen in die Weschnitz einsetzte. Noch ist es dort wie vielerorts verboten, Lachse zu angeln. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der Gesetzgeber darüber nachdenken könnte, die Regelungen zu lockern.

„Wir arbeiten für die nächste Generation", sagt Hennings. Er steht am Hang des Weschnitzufers in der Nähe des Einhäuser Südfriedhofs, als er das Projekt erklärt, das vom Regierungspräsidium Darmstadt initiiert und bezahlt wird. Ziel ist es, wieder eine ordentliche Lachspopulation in dem Fluss aufzubauen, die sich selbst reproduziert. Erst dann könnten verantwortungsbewusste Angler die Fische bedenkenlos aus dem Wasser ziehen, sagt Hennings. Bis das soweit ist, vergeht noch ein Vierteljahrhundert.

