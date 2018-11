Längere Betreuung ab 2019

Einhausen.Ab dem kommenden Jahr wird das Betreuungsangebot für Kindergartenkinder in Einhausen ausgeweitet (siehe Infobox). Einstimmig votierte die Gemeindevertretung am Dienstag für die in den Fachausschüssen vorbereiteten Beschlussvorlagen. „Wir gehen damit auf die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern ein“, sagte Daniel Degen (CDU).

Rundum zufrieden sind Sozialdemokraten und Grüne dennoch nicht.

...