Längst nicht alle Kinder bleiben zuhause

Einhausen.Trotz des seit Montag verschärften Lockdowns sind die Kindertagesstätten in Hessen nicht geschlossen – so auch in Einhausen. Aus Infektionsschutzgründen sollen Eltern ihren Nachwuchs allerdings nur dann tatsächlich dort vorbeibringen, wenn eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist. So lautet der Appell der Hessischen Landesregierung.

Doch längst nicht alle Familien scheinen dem

...