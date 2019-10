Lauftreff auch im Herbst und Winter

Auch im Herbst und Winter sind die Teilnehmer beim Senioren-Lauftreff des Projektes SoNAH am Caritaszentrum unterwegs. © Ebner

Einhausen.Aufmerksame Beobachter können jeden Dienstagvormittag eine Gruppe Seniorinnen und Senioren sehen, die je nach Gesundheit mit oder ohne Rollator in Einhausen unterwegs sind. Es geht um den Erhalt von Beweglichkeit und Mobilität, aber auch um den Spaß, gemeinsam etwas zu unternehmen. Unter fachlicher Anleitung wird eine überschaubare Strecke – oft entlang der renaturierten Weschnitz – zurückgelegt. Bei Bedarf kann die Gruppe auch geteilt werden, so dass unterschiedlich lange Routen gelaufen werden können. „Neue Interessenten sind herzlich willkommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Projektes SoNAh am Carirtaszentrum St. Vinzenz. Es gibt keine Winterpause, bei trockener Witterung wird auch im Herbst und Winter gelaufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Treffpunkt ist immer dienstags um 10 Uhr in der Begegnungsstätte des Caritaszentrums in der Rheinstraße. red

