Lesefestival mit literarischer Genussreise

Einhausen.Das im Jubiläumsjahr der Gemeinde erstmals in dieser Form ins Leben gerufene Lesefestival geht in die dritte Runde. Am Sonntag, 19. Januar, wird sich die Sporthalle wieder in einen örtlichen kleinen Literaturtempel mit Bücherflohmarkt und Lesungen regionaler Autoren verwandeln.

Gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein wird die Gemeindeverwaltung die Veranstaltung wieder organisieren. Die

...