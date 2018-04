Letzter Schliff für das Konzert

Proben für das Frühjahrskonzert: Das Musikcorps Einhausen mit ihrem Dirigenten Jan Henneberger im Feuerwehrhaus. © Mizera

Einhausen.Völlig ungewohnt: Das Frühjahrskonzert des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen findet nicht in der Mehrzweckhalle statt. Stattdessen weichen die Musiker am Sonntag, 29. April, in die generalüberholte Sporthalle aus. „Wir präsentieren unserem Publikum eine musikalische Zeitreise mit Klassikern und Hits aus vergangener Zeit“, blickt Vorsitzender Andreas Schumacher schon mal

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1841 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018