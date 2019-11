Lösermann-Weg: Schilder werden am 9. November enthüllt

Einhausen.Jährlich am 9. November, am Jahrestag der Reichspogromnacht, wird in Einhausen an ein dunkles, grausames und beschämendes Kapitel der Ortsgeschichte erinnert. In der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 wurde die jüdischen Familie Lösermann von Mitbürgern gewalttätig angegriffen und vertrieben, ihr Haus in der Ludwigstraße direkt neben der Weschnitzbrücke wurde angezündet.

81 Jahre

