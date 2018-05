Luc Dieteren

von der SSG Bensheim übernimmt die Koordination der Helfer

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen der Deutschen Radsportmeisterschaften, die in wenige Wochen in Einhausen stattfinden. Um die Großveranstaltung gut über die Bühne zu bekommen, konnte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) Algis Oleknavicius begeistern, als Organisator aufzutreten. Und er startet nun einen Aufruf, weil er Helfer an der Strecke sucht.