Märchen sollen gegen Sprachlosigkeit in den Familien helfen

Einhausen.Märchen haben auch heute nichts von ihrer Faszination verloren. So war es auch beim Besuch von Katrin Bremer in St. Vinzenz. Die Theaterpädagogin und Erzählkünstlerin öffnete ihre Märchenschatzkiste für die Bewohner und für Kindergartenkinder. Vor zwei Jahren haben die Koordinatorin des Sozialen Netzwerke Altenhilfe in St. Vinzenz, Claudia Ebner, und die Leiterin des Kindergartens in der

...