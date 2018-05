Anzeige

Einhausen.Heute (2.) lädt der Frauenkreis St. Michael Einhausen zu einer Marienandacht an den Bildstöcken in der Feldgemarkung alle Mitglieder und interessierte Bürger ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Juxplatz mit dem Fahrrad. Es besteht auch die Mitfahrmöglichkeit mit dem Auto. Hierzu wird um Anmeldung unter der Rufnummer 06251/81284 gebeten.

Ausflug zum „Vogelhändler“

Auch an einen weiteren Termin erinnert der Frauenkreis-Vorstand: Für den Besuch der Operette „Der Vogelhändler” in der Freilichtbühne Ötigheim am 11. August (Samstag) sind noch Teilnahmen möglich. Anmeldungen nimmt Margot Dieter unter der Rufnummer 06251/54348 entgegen. Die Bus-Abfahrt ist um 18 Uhr am Marktplatz. std