Einhausen.Wegen des schlechten Wetters fand die an den Bildstöcken in der Feldgemarkung vorgesehene Marienandacht des katholischen Frauenkreises in der Pfarrkirche St. Michael statt. Der Vorstand hatte dazu Gebete und Lieder zusammengestellt. Das Sommerfest des Frauenkreises mit Gästen aus Lorsch muss wegen des Seniorenausflugs der Gemeinde vom 12. auf 26. Juni 2019 verlegt werden. std/Bild: std

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019