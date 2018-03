Anzeige

Einhausen.Im Jubiläumsjahr plant die Gemeinde Einhausen zum ersten Mal einen Frühlingsmarkt auf dem Juxplatz. Am 5. und 6. Mai soll hier eine bunte Mischung an Verkaufsständen zu finden sein – vom regionalen Direktvermarkter bis hin zu Kunsthandwerkern und einem breiten gastronomischen Angebot. Geöffnet sein wird an beiden Markttagen von 10 bis 15 Uhr.

Am 6. Mai werden zudem die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. Ab 11 Uhr spielt die Brass Band Biblis zum Frühschoppen auf dem Juxplatz auf.

Die Bögen für die Anmeldungen stehen auf der Homepage der Gemeinde zum Download bereit. Anmeldeschluss ist Freitag, 6. April. red