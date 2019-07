Mathildenstraße wird knapp zwei Wochen gesperrt

Einhausen.Auf größere Behinderungen werden sich die Verkehrsteilnehmer in Einhausen in der Zeit vom 15. bis 26. Juli einstellen müssen. Wegen Arbeiten am Wasserleitungsnetz wird die Mathildenstraße im Kreuzungsbereich Kettelerstraße/Goethestraße für fast zwei Wochen komplett gesperrt.

Der überörtliche Durchgangsverkehr wird weiträumig über den Jägersburger Wald umgeleitet. Innerörtlich wird man

...