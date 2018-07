Anzeige

Einhausen.Am 17. August soll sich der TV Sportplatz am Jägersburger Wald in ein Open-Air-Kino verwandeln. Gemeinde und Turnverein laden im Jubiläumsjahr gemeinsam zu der Veranstaltung ein. Per Facebook möchte die Verwaltung jetzt ermitteln, welcher Film gezeigt wird. Bis zum 27. Januar können Nutzer für drei Vorschläge „Likes“ abgeben. Zur Auswahl stehen: „Dieses bescheuerte Herz“(Herzkino mit Elyas M‘Barek), „Wunder“(Filmdrama mit Julia Roberts) und „Bullyparade – Der Film“ (Komödie mit Michael „Bully“ Herbig). Der Film mit den meisten „Likes“ soll am 17. August gezeigt werden. kel